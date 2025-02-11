Eskişehir merkezli 9 ilde yapılan yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir merkezli 9 farklı ilde suç işleme amacıyla örgüt kurma ve yasa dışı bahisle alakalı soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda; çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait banka ve kredi kartı, kullanıma hazır sim kart, ateşli silah ve fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheli Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada işlemleri tamamlanan şüpheliler ardından adliyeye sevk edildi.