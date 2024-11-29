Eskişehir merkezli 8 ilde PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde basın komitesine gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 21 şüpheliden 2’si tutuklandı, 16’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 3’ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde ‘basın komitesi’ yapılanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Diyarbakır’da 9, İstanbul’da 7, Ankara’da 1, Adıyaman’da 1, Antalya’da 1, Batman’da 1 ve Sakarya’da 1 kişi yakalandı. Yakalanan 21 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11’i Eskişehir Adliyesi’ne sevk edildi. Diyarbakır’da yakalanan 9, Adıyaman’da yakalanan 1 şüpheli de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdi. Şüphelilerden Eskişehir’de adliyeye sevk edilen Ahmet Ü. ve Hamza K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerden 16’sı adli kontrol şartıyla, 3’ü de savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.