Eskişehir’de meteorolojinin uyarısının ardından yılın ilk karı da kent merkezinde yağdı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda Eskişehir genelinde yoğun kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde yağmur ve dolunun etkili olduğu kent genelinde kar, bütün sokakları beyaza bürüdü. Bazı vatandaşların kar yağışına hazırlıksız yakalandığı gözlemlenirken, bazı vatandaşların bu durumdan mutlu olduğu görüldü. Şehir dışından gelen vatandaşlar ise yılın ilk karını Eskişehir’de görmelerinin heyecan verici olduğunu belirttiler.

“Keşke kışları hep böyle olsa”

Şehir dışından Eskişehir’i gezmeye gelen Hülya Çam, "İstanbul’dan geldim. 2 günlüğüne Eskişehir’i gezmeye geldik, karla karşılaştık. Dönüşümüz muhteşem oldu. Yılın ilk karını Eskişehir’de gördük. Çok hoşumuza gitti. Çok mutluyum. Çocukluğuma döndüm resmen. Eskiden karlar çok güzel yağardı, çok hoşuma gitti. Keşke kışları hep böyle olsa. Çok sevdim Eskişehir’i, tekrar geleceğim” dedi.

“Kar çok güzel yağıyor”

İstanbul’dan iki günlüğüne gelen ve yılın ilk karını burada gördüğünü belirten İnci Atlas, “Çok güzel, karı da güzel yağıyor Eskişehir’in. İstanbul’da geçen sene hiç kar görmemiştik. Bugün burada görmek iyi oldu bize. Hani biraz zorlu oldu bizim için ama iyi güzel gezdik. Dün çok gezdik, bugün de böyle etrafı gezdik karı da güzel, Eskişehir’de güzel, beğendik yani. İlk defa geliyorum ben de, çok hoşumuza gitti. Bir daha gelmeyi düşünüyoruz. Hatta böyle karda da gelebiliriz yani. Çok güzeldi" dedi.