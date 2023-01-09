Eskişehir-Kütahya karayolunda dün gece buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Eskişehir-Kütahya karayolunda dün gece buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 4’ü ağır 17 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir-Kütahya karayolu Kümbet-Dutluca mahalleleri arasında saat 23.00 civarında zincirleme trafik kazaları meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 2 Eskişehir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi ile çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda araçlarda sıkışan ve 4’ü ağır olmak üzere yaralanan 17 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza bölgesinde yolun kapanmasına sebep olan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Karayolları 46. Şube Şefliği araçları ise tuzlama çalışmalarına devam ediyor.