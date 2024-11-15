Eskişehir Kurtuluş Türk Halk Müziği Korosu, ‘Gurbet Türküleri’ konserini Eskişehir Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlendi.

Konser, iki bölümde gerçekleştirdi. Konseri; Konser Şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı, koro ile birlikte ‘gurbet türkülerini’ söylediler. Korodaki sanatçılar; kendi yeteneklerini ortaya koyarak gruplar halinde sahneye çıkarak koro ile birlikte çeşitli ‘gurbet türkülerini’ seslendirdiler. Konser Şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı ve konserin sunumunu Dr. Figen Emeksiz Ayrancı konseri ahenkli, düzenli ve müzikli yaparak güzel yönettiler. Konseri izleyen sanatseverler, ‘gurbet türküleri’ söylenirken türkülere sesleri birlikte eşlik ettiler ve sık sık alkışladılar. Konserin devamında; Eskişehir ve Emirdağ’dan yurt dışına çalışmaya giden gurbetçilerin dramları, yaşayışları ve hayatları canlı olarak sahnede gösterime sunuldu. Ayrıca sahnede slaytlarla gurbetçilerin yaşamlarından kesitler gösterildi. Konserde: Gurbetten sılaya uzanan hasret köprüsü kuruldu.

Konser Şefi Doç. Dr. Ünal Ayrancı, ‘’Eskişehir’de düzenlediğimiz konserler, gerçek yaşamlardan konu alınarak düzenleniyor. Eskişehirli ve Emirdağlı sanatseverler, konserlerimizi izlemek için yoğun katılım gösteriyorlar, beğeni topluyor ve yoğun ilgi görüyor. Çeşitli yörelerden konser düzenlememiz için teklifler alıyoruz’’ dedi.