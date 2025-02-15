Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Kent merkezinin yanı sıra kırsal ilçelerde de birçok oyun sahneleyen Şehir Tiyatroları geçtiğimiz hafta Çifteler ilçesinde yaşayan çocuklarla bir araya geldi. Pinokyo kukla oyununu izleyen çocuklar büyük keyif yaşadı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Çok yönlü sanatsal altyapı yatırımlarıyla tüm ülkeye örnek olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, kent merkezinde olduğu kadar kırsal ilçelerde de çocuklarla buluşmaya devam ediyor. Çifteler ilçesinde sahne alan Şehir Tiyatrosu oyuncuları “Pinokyo” kukla oyunuyla büyük beğeni topladı.

Oyun sonrası, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ’ye ve Şehir Tiyatroları ekibine anlamlı organizasyon için teşekkür etti.

Şehir Tiyatroları, Pinokyo’nun maceralarını sevimli kuklalar eşliğinde eğlenceli bir dille anlatan kukla oyunun yanı sıra, Sanat Sokağı’ndaki Kukla Sahnesi’nde ve Genco Erkal Sahnesi’nde sahnelenen çocuk oyunlarını da önümüzdeki yaz dönemi boyunca Eskişehir’in tüm ilçelerinde çocuklarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.