Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Odunpazarı İlçesi’ne hayırsever Avni Ongurlar tarafından yaptırılacak olan ortaokul binasının 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılması planlandığını açıkladı.

Eskişehir İl Müdürlüğü, yeni yapılacak olan kendi enerjisini kendi üreten, enerji tasarruflu, çevre dostu, uluslararası bir okul projesinin müjdesini verdi. Odunpazarı İlçesi Sümer Mahallesinde Hayırsever Avni Ongurlar tarafından yaptırılacak olan 32 derslikli ortaokul binasının 2024-2025 eğitim öğretim yılında açılması planlanıyor. Okula hayırseverin talebi üzerine “Hacı Hatice Ongurlar Ortaokulu” ismi verileceği duyuruldu.

Ahmet Sezer Ortaokulu tekli eğitime geçecek

Gerçekleştirilecek yatırımın Eskişehir genelinde ikili eğitimi sonlandırmak amacıyla yürütülen çalışmalara önemli bir katkı sağlayacağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Sümer Mahallesinde yapılacak 32 derslikli ortaokul binası ile Ahmet Sezer Ortaokulunda ikili eğitimin sonlandırılarak, tekli eğitime geçileceğini, bu nedenle gerçekleştirilecek yatırımın çok önem arz ettiğini belirtti.