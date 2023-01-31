Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir’de hava sıcaklıkları düşerken, şehir merkezine yılın ilk yoğun karı yağdı.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi Eskişehir’de hava sıcaklıkları düşerken, şehir merkezine yılın ilk yoğun karı yağdı.

Kış, geçen yıla göre daha ‘sıcak’ bir havada geçerken, merakla beklenen kar geldi. Yılın ilk karı Eskişehir’de şehir merkezine düştü. Dün akşam saatlerinde başlayan hafif kar yağışı, gece boyu etkisini azaltarak devam etti. Yağışla çevredeki evlerin çatıları ve arabaların üstü karla kaplandı. Sabah işe gitmek için evden çıkan Eskişehirliler, kısmen beyaz örtüyle karşılaşmanın mutluluğunu yaşadı. Uzun zamandır beklenen kar yağışı yüzleri güldürdü.

Kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının düşmesi bekleniyor. Alınan bilgilere göre, bugün ve yarın kar yağışının devam edeceği düşünülüyor. Hafta boyunca en düşü sıcaklık eksi 6, en yüksek sıcaklığın ise 5 derece olması bekleniyor.