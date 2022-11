Eskişehir Kardeşlik Platformu, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama hakkında basın açıklaması gerçekleştirip teröre lanet okudu.

Eskişehir’de faaliyet gösteren Eskişehir Kardeşlik Platformu, geçtiğimiz günlerde İstiklal Caddesi’nde meydana gelen terör saldırısı nedeniyle basın açıklaması düzenledi. Hamamyolu Caddesi’nin girişinde bulunan alanda toplanan vatandaşlar, üzerinde ‘Terörü, teröristi ve onların destekçilerini lanetliyoruz’ yazılı pankartı açıp, ellerindeki Türk bayraklarını salladılar. AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan’ında katıldığı basın açıklamasında, yaşamını yitiren vatandaşlara dua okundu. Topluluk adına, Platform Başkanı İbrahim Akar şöyle konuştu;

“Yine aynı kirli oyun! Taksim’de gerçekleştirilen menfur saldırının taşeronu da belli sahibi de! 13 Kasım 2022 Pazar günü Taksim İstiklal Caddesi’nde gerçekleştirilen kanlı saldırı, tam kırk yıldan beri devletimize ve milletimize karşı savaş aparatı olarak kullanılan ve on binlerce insanımızı katleden eli kanlı PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda 6 insanımızı kaybettik, onlarca insanımız ise yaralı. Ölenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Birlik ve beraberliğimizi parçalamak için emperyalist güçler tarafından tutulan kiralık bebek katilleri, bir kez daha çocuklarımızı, kadınlarımızı, insanlarımızı her zamanki kalleşçe yöntemlerini kullanarak katlettiler. Ama hem kendileri hem de iplerini ellerinde tutanlar şunu çok iyi bilsinler. Başaramayacaklar. Ülkemizin sadece güvenlik kuvvetleri değil, vicdan ve haysiyet sahibi bütün insanları hep birlikte and içtik, hepsi döktükleri bebeklerin kanlarında boğulana kadar vatanımızı korumaktan vazgeçmeyeceğiz. Hiçbir zaman teröre aman vermeyeceğiz. Teröristlerin oluşturmak istedikleri propaganda anaforuna kapılmayacağız; birlik harcıyla karılmış millet ruhumuzdan taviz vermeden, hep birlikte geleceğin güçlü ve büyük Türkiye’sini inşa ve ihya edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun.”