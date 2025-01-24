Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılı istatistik raporuna göre 2 bin 116 yangına müdahale ve bin 22 kurtarma olayı gerçekleştirdi.

İtfaiye Daire Başkanlığı 2024 yılı raporu yayınlandı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince 2024 yılında meydana gelen 2 bin 116 yangın olayına müdahale edildi. Ayrıca, 160’ı trafik kazalarından, 29’u intihardan, 113’ü asansörden, 114’ü diğer, 595’i hayvan, 7’si sudan insan ve 4’ü sudan hayvan kurtarma olmak üzere toplam bin 22 kurtarma olayı gerçekleştirildi.