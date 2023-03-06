İnönü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ramazan ayı etkinlikleri 2023 yılında iptal edilerek, etkinlik çerçevesinde yapılacak olan program ödeneği deprem bölgesine gönderilecek.

İnönü Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ramazan ayı etkinlikleri 2023 yılında iptal edilerek, etkinlik çerçevesinde yapılacak olan program ödeneği deprem bölgesine gönderilecek.

Eskişehir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt Başkanlığında toplanan İnönü Belediye Meclisi, 2023 yılı mart ayı meclis toplantısında deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın bir nebzede olsa içini ısıtacak karar alındı.

Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’un başkanlığında yapılan toplantı sonrası belediye başkanlığından “İnönü Belediye Başkanlığı 2023 Yılı Olağan Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda oy birliği ile alınan karar gereği; Kahramanmaraş merkezli olmak üzere çevre 10 ilde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle, geleneksel hale getirdiğimiz iftar programları 2023 yılı Ramazan ayı iftar programları iptal edilerek iftarlar için ayrılan bütçenin tamamının deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza erzak yardımı olarak gönderilmesi kararı alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur” açıklaması yapıldı.