Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 30 dekarlık alana 5 bin fidan dikildi.

Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan 30 dekarlık alana 5 bin fidan dikildi. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’un, protokol üyelerinin, öğrencilerin ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı.

İlk konuşmayı Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin yaparak kurtuluş savaşının ve peşinden Cumhuriyetin ilanının mazlum milletlere cesaret verdiğine değindi. Çetin konuşmasının devamında; “Bugün burada yaklaşık 3 hektar alanda 5.000 adet fidanı toprakla buluşturarak hem Türkiye Cumhuriyetinin 100. yılını kutlayacağız hem de Türkiye Yüzyılının başlangıcında hep birlikte yeşil vatana güç vereceğiz. Tıpkı ulu bir çınar gibi kökleri tarihte, dalları gelecekte olan, aziz milletimizin gözbebeği, din ve kan kardeşlerimiz ile dünya mazlumlarının güvencesi Cumhuriyetimizin çok daha güçlenerek ilelebet var olacağına olan inancım ile hepinizi saygıyla selamlıyorum”.

Daha sonra kürsüye gelen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’da Cumhuriyetin 100.Yılını kutlayan bir nesil olmaktan mutlu olduğunu dile getirerek, “Cumhuriyeti kuran irade bize bu toprakları bıraktı. Şükranlarımızı sunuyorum. Şu an bulunduğumuz İnönü ilçemiz de kurtuluş savaşında aktif rol almıştır. Burada olmak da çok anlamlı. Yüz yılda savunma sanayisinden ekonomiye, tarımdan eğitime birçok ilerlemeler kaydedildi. Ormancılık alanında da yapılan çalışmaları takdir ediyor ve emeği geçenleri kutluyorum” dedi.

Konuşmaların ardından fidan dikimine geçildi, ilk fidanı protokol ile birlikte Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy dikti. Daha sonra sahaya dağılan katılımcılar ve öğrenciler 5 bin fidanı toprakla buluşturarak Türkiye Yüzyılına nefes oldular.