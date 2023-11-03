Eskişehir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Bildirici, 2-8 Kasım tarihleri arasında ‘Lösemili Çocuklar Haftası’ olarak anılmasının, lösemi hastalığına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Bildirici, lösemi hastalığının her yıl binlerce çocuğumuzu etkilediğini ve bu nedenle toplumun bu konuda bilinçlenmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, lösemili çocuklarımızın yaşadığı zorlukların azaltılması ve onların daha sağlıklı bir yaşama kavuşmaları için toplumun desteğinin elzem olduğunu ifade etti.

Lösemi, erken teşhisin hayati önem taşıdığı, bulaşıcı olmayan ancak uzun ve zorlu tedavi süreçleri gerektiren bir hastalıktır. Özellikle dar gelirli ailelerin bu süreçte maddi ve manevi desteklere ihtiyaç duyduğunu belirten Bildirici, ‘’25 yıl önceki düşük tedavi başarı oranlarına kıyasla, ülkemizdeki farkındalık artışı ve tıbbi gelişmeler sayesinde lösemi hastalığının tedavi başarı oranı %95’lere ulaşmıştır. Türkiye’de ve dünyada her yıl binlerce çocuk lösemi hastalığına yakalanmakta, küçük bedenler uzun ve hassas bir tedavi sürecine girmektedir.

Lösemi, tedavi edilebilen bir hastalıktır. Lösemi tedavisi gören çocukların moral ve motivasyonunun sevgiyle yüksek tutulması oldukça önemlidir. Çünkü lösemili çocuklarımızın en temel ihtiyacı sevgi ve umuttur’’ dedi. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftasının toplumumuzda farkındalık oluşturmasına vesile olmasını temenni eder, lösemi hastalığıyla mücadele eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim.