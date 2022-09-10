Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Müftüsü Özcan Cihangir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve İlçe Müftüsü Özcan Cihangir İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Eskişehir İl Müftülüğünün İnönü ilçesinde gerçekleştireceği din hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, din görevlilerinin aidiyet duygusunu geliştirici, moral ve motivasyon artırıcı sohbetler gerçekleştirmek ve Kur’an kursu öğrencileri ile buluşmalar düzenlemek için yapacakları çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, nazik ziyareti ve ilçede yapılacak çalışmaları için Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek ve ekibine teşekkür etti.