Eskişehir İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 240 saatlik Talim ve Tashih-i Hurûf Kursu, başarılı bir şekilde tamamlandı.

Erkek din görevlileri eğitimlerini İl Müftülüğü binasında, kadın Kur’an kursu öğreticileri ise Odunpazarı İlçe Müftülüğü Hamamyolu Gençlik Merkezinde aldı. Toplam 22 personelin katıldığı kurs, alanında uzman eğitimciler eşliğinde gerçekleştirildi. Kursun sonunda yapılan sınavda başarılı olan katılımcılar, belgelerini İl Müftüsü Muharrem Gül’ün elinden aldı.

Belge takdiminde konuşan İl Müftüsü Muharrem Gül, kursu başarıyla tamamlayan personeli tebrik ederek, “Gayretlerinizden dolayı her birinizi kutluyorum. Asıl olan, öğrendiklerimizle amel etmek ve ardından bu bilgileri başkalarına aktarmaktır. Sizlerden beklediğimiz, her bir vatandaşımızla hassasiyetle ilgilenmeniz ve onlara rehberlik etmenizdir.” ifadelerini kullandı.

Kurs, katılımcıların mesleki gelişimlerine katkıda bulunurken, din hizmetlerinin etkinliğini artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi. Program, toplu fotoğraf çekimi ve tebriklerin ardından sona erdi.