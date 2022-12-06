Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Sosyal Kooperatifimizle Çalışma Yaşamındayız: Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi” adlı proje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilen 2022 Ortak Yarınlar Ödülüne layık görüldü.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Sosyal Kooperatifimizle Çalışma Yaşamındayız: Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi” adlı proje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından verilen 2022 Ortak Yarınlar Ödülüne layık görüldü.

Eskişehir Valiliği himayesinde Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen “Sosyal Kooperatifimizle Çalışma Yaşamındayız: Zihin Yetersizliği Olan Gençlerin İstihdamının Desteklenmesi” adlı proje, TİSK tarafından düzenlenen 2022 Ortak Yarınlar Ödüllerinde başarı sağladı. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin desteklenmesinin ve yaygınlaştırılmasının amaçlandığı proje çerçevesinde 2022 TİSK Ortak Yarınlar Ödüllerine Türkiye’de yürütülen farklı kategorilerde 180 proje başvurusu yapıldı.

Proje Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü kategorisinde yarıştı

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde gerçekleştirilen proje, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Ödülü kategorisinde yarıştı. Engelli bireylerin güçlendirilmesine ve desteklenmesine yönelik hayata geçirilen sürdürülebilir proje olması sebebiyle ödüle layık görüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda görev yapan BEBKA desteği ile Eskişehir Valiliği, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede Eskişehir Sanayi Odası ortak olarak yer aldı.

Örnek bir model olarak geliştirildi

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan proje, örnek bir model olarak geliştirildi. Proje modeli aynı zamanda sosyal kooperatifçiliği de destekliyor. Proje ile Özkan Halaç Özel Eğitim Meslek Okulunda atölyeleri, oto yıkama, çamaşır ve kuru temizleme, kafeterya ve montaj paketleme atölyeleri kuruldu. Gençler halen bu atölyelerde hem sosyalleşmeye hem de öğrenmeye, çalışmaya, üretmeye devam ediyor.