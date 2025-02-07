Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri ve Mehmetçik, Halis Toprak Huzurevi’ne ziyarette bulunarak yaşlılarla vakit geçirdi. Ziyaret sırasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitler için dualar okundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir, İlçe Jandarma Komutanı Acar Selçuk Karaman, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Kerim Bacıoğlu ve Mehmetçik, Halis Toprak Huzurevi’ni ziyaret etti. Ziyarette yaşlılarla yakından ilgilenen komutanlar ve askerler, onlarla sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Huzurevi sakinlerine çiçek ve pasta ikramında bulunuldu. Ziyaret sırasında 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden şehitler için de Kuran-ı Kerim okundu ve dualar edildi.