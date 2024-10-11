Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’nün bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlükleri tarafından bilgilendirme stantları açıldı.

Her Emniyet biriminin kendi yönünden öğrencilere bilgilendirmelerde bulunduğu etkinlik kapsamında, Eskişehir Trafik Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla emniyet kemeri simülasyon aracı ile emniyet kemeri takmanın önemini anlatan etkinlik de düzenlendi. Emniyet kemerinin kazalarda ölüm ve yaralanma oranlarını düşürdüğünün vurgulandığı etkinlikte ayrıca simülasyon gözlüğü kullanılarak alkollü araç kullanımının sürüş güvenliğini nasıl etkileyebileceği de gösterildi. ESOGÜ öğrencileri bilgilendirme etkinliğine büyük ilgi gösterdi.