Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 2 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu düzenlenen törenle açıldı.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı 2 yeni acil sağlık hizmetleri istasyonu düzenlenen törenle açıldı.

İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde düzenlenen açılış törenine; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ersin Işıldı, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala ve görevliler katıldı. Eskişehir genelinde bulunan 41 adet Acil Sağlık Hizmetleri istasyonuna; Tepebaşı-16 ve Odunpazarı -16 Nolu ASHİ eklenerek istasyon sayısı 43’e yükseldi. Açılışla birlikte Acil Sağlık Hizmetleri personeli başta Eskişehir olmak üzere, ihtiyaç dahilinde tüm bölgeye hizmet verecek.

Açılış töreninde konuşan İl Ambulans Servisi Başhekimi Pala, “Eskişehir bölgede bir sağlık üssü durumuna geldi. Eskişehir genelinde bulunan 41 adet Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuna; Tepebaşı-16 ve Odunpazarı -16 Nolu ASHİ eklendi. İstasyon sayımız 43’e yükseldi. Açılışla birlikte Acil Sağlık Hizmetleri personeli başta Eskişehir olmak üzere ihtiyaç dahilinde tüm bölgeye hizmet verecek. Eskişehir özelinde bu istasyonlarında hizmete girmesi ile 4.5 dakika olan vakaya ulaşım ortalamamız daha da aşağıya inecektir” dedi.