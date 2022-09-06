Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli personeller, ağustos ayı içerisinde toplam 7 bin 618 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 5.2 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi’nde görevli personeller, ağustos ayı içerisinde toplam 7 bin 618 vakaya bakarken, olaylara ulaşım süresi ise ortalama 5.2 dakika oldu.

Eskişehir İl Ambulans Servisi, kent genelinde vatandaşların sağlığı için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede ağustos ayı içerisinde ambulans servisine gelen çağrı sayısı 17 bin 231 oldu. Görevli personellerin vakaya ulaşım süresi ise ortalama 5.2 dakika olarak hesaplandı. Gelen çağrılar arasında toplam vaka sayısının 7 bin 618 olduğu belirtildi. Vakalar arasında; 37 inme, 74 kalp krizi ile 82 solunum ve dolaşımı duran vakanın yer aldığı ifade edildi. Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Görkem Pala, görevli personellere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.