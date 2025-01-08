Eskişehir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) İDK Toplantısı’nda ilgili kurum temsilcileri ile çeşitli konular hakkında değerlendirme yapıldı.

Toplantı, Valilik Toplantı Salonu’nda Vali Yardımcısı Okan Leblebicier başkanlığında gerçekleştirildi. Eskişehir İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) üyeleri ile kurum temsilcilerinin katılım sağladığı toplantıda, genel durum değerlendirmesi yapıldı. Eylemlerin uygulanmasında karşılaşılan zorluklar ele alınırken, sorumlu kurumların talep ettiği eylem değişiklikleri görüşüldü.