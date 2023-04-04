Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Merkezi Eskişehir’de olan firmaların 2023 Mart ayında 125,9 milyon dolar ihracat yaptığını ve Eskişehir ihracatının yılın ilk üç ayında önemli artış sağladığını belirten Kesikbaş, “TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak-mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,7 artış gösterdi. Yaşanan zorlu şartlara rağmen üretmekten ve ihracattan vazgeçmeyen tüm sanayicilerimizi ve çalışanlarını gönülden tebrik ediyorum. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında hedeflerimiz çok yüksek” dedi.

İhracatı Destekleyecek Finans Mekanizmaları Zenginleştirilmeli

Mart ayında ülkemiz ihracatının yüzde 4,4 oranında artarak 23,6 milyar dolara çıktığını ve bunun tüm zamanların ihracat rekoru olduğunu belirten Kesikbaş, “Ülke olarak çok üzücü bir deprem felaketi yaşadık. Depremin etkilerini üzerimizden atmaya çalışıyoruz. Üretim ve ihracatta önümüzdeki aylarda bu etkinin daha da azalacağını ümit ediyoruz. Böylesine bir süreçten geçerken ihracat ve yatırımları destekleyecek mekanizmalara ihtiyacımız çok fazla. Özellikle Eximbank, KOSGEB ve bankaların finansman kaynaklarını sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edecek bu tür alanlara aktarmalarını bekliyoruz” dedi.

Eskişehir’in ocak-mart 2022 dönemine göre 46,6 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını ifade eden Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 297,3 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ilk üç ayda 343,9 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu. Kimyevi maddeler, makine ve aksamları ihracatta öne çıkan sektörlerimiz” açıklamasında bulundu.

Cari Açık Sarmalından Kurtulmanın Yolu Yenilenebilir Enerjidir

Ülkemizde 2023 yılı ocak-mart döneminde ihracatın yüzde 2,5 oranında artışla 61,6 milyar dolar, ithalatın ise yüzde 11,4 oranında artışla 96,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Kesikbaş, “İlk üç ayda cari açık 34,9 milyar dolara ulaştı. Enerji ithalatının bunda önemli bir faktör olduğunu biliyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarına mutlaka yatırım yapılmalı ve devletimiz imalat sektöründe başta güneş enerji sistemleri olmak üzere bu tür yatırımları çok daha fazla teşvik etmeli. Bu yapılanma hem ülkemizi cari açık sarmalından kurtaracak hem de oluşturacağı temiz üretim altyapısıyla Avrupa Yeşil Mutabakatında birkaç adım öne çıkaracaktır” ifadelerine yer verdi.