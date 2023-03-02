Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan ihracat rakamlarını değerlendirdi.

Merkezi Eskişehir’de olan firmaların 2023 Şubat ayında 112,9 milyon dolar ihracat yaptığını ve Eskişehir ihracatının yılın ilk iki ayında önemli artış sağladığını belirten Kesikbaş, “TİM tarafından açıklanan verilere göre, Eskişehir ihracat rakamı ocak-şubat ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 artış gösterdi. Ülke olarak zor dönemlerden geçtiğimiz bu günlerde üretmeye ve katma değer oluşturmaya devam eden sanayicilerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acımız tarifsiz, tüm memleketimize geçmiş olsun” dedi.

Eskişehir’in Ocak-Şubat 2022 dönemine göre 28 milyon dolar daha fazla ihracat yaptığını ifade eden Kesikbaş, “Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ihracatımız 190 milyon dolar seviyelerindeydi. Bu yıl ise ilk iki ayda 218 milyon dolara ulaştık. En yoğun ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler ise ABD, Fransa ve Almanya oldu” açıklamasında bulundu.

Yaşanan depremin ülke ihracatımız üzerindeki etkisi büyük

ESO Başkanı Kesikbaş, “2022 yılında ihracat rekorlarından sonra 2023 yılına da yükselişle başlayan ülkemiz ihracatı ne yazık ki 6 Şubat tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinden sonra olumsuz etkilenmiştir. Nitekim ülkemizin şubat ayı ihracatında yüzde 6,4’lük bir azalış görülmektedir. Bu azalışta deprem felaketinden kaynaklı sebeplerle birlikte dış talebin nispeten zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi gibi farklı konular da etkili olmuştur” yorumunda bulundu.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ihracatımız üzerinde aşağı yönlü etkisi olduğu, 2023 yılı şubat ayında ihracatımızın, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleştiği ifade edilmiştir. Şubat ayı ithalatımız ise 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22’si enerji ithalatı kaynaklıdır.