Eskişehir’de öğrenim gören öğrenciler ve görevli öğretmenler için ikinci dönem eğitim yarıyılı başladı.

Eskişehir’de öğrenim gören öğrenciler ve görevli öğretmenler için ikinci dönem eğitim yarıyılı başladı.

Eskişehir’de bu sabah ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için sömestr tatili sonrası 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi başladı. Müfredata göre 20 Ocak tarihinde sonlanan birinci dönem dersleri aynı zamanda bugün itibarıyla Eskişehir’de görev öğretmenlere de tekrar ders başı yaptırdı. Kent genelindeki 576 okulda 164 bin 742 öğrenci, yeni dönemin başlamasının heyecanını yaşadı. Afet bölgelerindeki illerde öğrenim gören öğrenciler için 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci yarıyılındaki devamsızlıklarıyla ilgili hükümlerden muaf tutulacağı bildirildi.