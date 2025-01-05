Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan ayrıca 240’tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, 2024 yılında 805 bin 724 ziyaretçi ağırladı.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisinde yer alan ve 240’tan fazla hayvan türüne ev sahipliği yapan Eskişehir Hayvanat Bahçesi Türkiye’de yaban hayatı çalışmaları yürüten, ülkemizin biyoçeşitliliğinin farkındalığı ve korunması için çalışmalar yapan tek hayvanat bahçesi olma özelliği taşıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 29 Nisan 2017’e türlerin çeşitliliğini, doğal yaşam alanlarının özelliklerini ve türlerin ve yaşam alanlarının korunmasının önemini göstermek amacıyla kurulan Hayvanat Bahçesi, 2024 yılında 805 bin 724 ziyaretçi ağırladı. Hayvanat Bahçesi, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği’ne (EAZA) akreditasyon sürecini tamamlayarak nisan ayında tam üye olmayı başarmıştı.

Ziyaretçi akınına uğrayan Eskişehir Hayvanat Bahçesi hakkında bilgi veren hayvanat bahçesi yetkilileri, “Bahçemizdeki canlılar doğal ortamlarındaki şartlara uygun şekilde barındırılmaktadır. EAZA (Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği) standartları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Eskişehir Hayvanat Bahçesi, modern bir hayvanat bahçesi anlayışı ile yalnızca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatan bir turistik merkez değil, aynı zamanda yoğun bir programla eğitim, araştırma ve doğa koruma çalışmalarının yürütüldüğü bilimsel bir birimdir. Her yaş grubuna özel planlanan ve farklı kazanımlar hedefleyen eğitim çalışmalarımızda ağırlıklı olarak ilk ve orta öğrenim öğrencilerine yönelik programlar yürütmekteyiz. Üniversiteler ile işbirliği içerisinde bahçemizdeki hayvan türleri hakkında çeşitli bilimsel araştırma projeleri yürütmekte ve bu sayede bilimsel çalışmalara katkıda bulunmaktayız” dedi.