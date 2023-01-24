Eskişehir’de sabah saatlerinden etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.

Eskişehir’de sabah saatlerinden etkili olan sis görüş mesafesini azaltırken kentte güzel manzaralar ortaya çıktı.

Kentin birçok noktasında sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler araçlarının farlarını yakarak düşen görüş mesafesine karşı tedbir aldı. Günün erken saatlerinden itibaren etkili olan sisin öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sis aynı zmanda kartpostallık kareler ortaya çıktı. Millet Bahçesi, İki Eylül Caddesi, Reşadiye Camii ve Reşadiye Caddesi gibi bölgelerde oluşan manzaralar vatandaşları adeta mest etti.