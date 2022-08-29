Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir ve Adıyaman’da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir ve Adıyaman’da son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığını bildirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada Eskişehir’de 12 Bin 20 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan ’Eskişehir Gündüzler Barajı Sulaması’ inşaatında çalışmaların hızla devam ettiği bildirildi. DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Projenin tamamlanmasıyla birlikte Eskişehir Alpu ovasında bulunan 12 bin 20 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile dekar başına 3 bin 340 lira gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 40 milyon 150 bin lira katkı sağlanması hedeflenmektedir.” dedi.

Açıklamada, Eskişehir Gündüzler Barajı Sulaması işi kapsamında toplam boru hattı uzunluğu 35 bin 844 metre olan HDPE ve CTP borular ile yapılan iletim hattının, bugüne kadar 18 bin metre HDPE ve 1 bin 100 metre CTP boru kısmının döşendiği, 195 adet sanat yapısının 120 adetinin prefabrik beton yapısı tamamlandığı bildirildi.

Adıyaman Çetintepe Barajında çalışmaların devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Akca, Adıyaman Çetintepe Barajının tamamlanması ile barajda depolanacak suyun 555 bin 130 dekar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacağını bildirdi. Genel Müdür Akca, Temelden yüksekliği 116 metre ve su depolama kapasitesi 460 milyon metreküp olan Adıyaman Çetintepe Barajının tamamlanması ile 2022 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 320 milyon lira katkı sağlaması hedeflendiği ifade edildi.