Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir Cumhuriyet Güç Birliği Yürütme Kurulu ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kentte faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren birçok dernek ve sendika temsilcilerinden oluşan Eskişehir Cumhuriyet Güç Birliği Yürütme Kurulunu makamında ağırladı. Ziyarette kurul temsilcileri, bu yıl Cumhuriyetin ilanının 100’üncü yıldönümünde yapacakları etkinlikler hakkında Başkan Ataç’a bilgi verdi. Başkan Ataç ise bu yıl 16’ncısı düzenlenen ve Cumhuriyetin 100’üncü yılına adanan Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda 21 misafir sanatçı ve komite üyelerinin kolektif çalışması sonucu yapılan Cumhuriyet Anıtından bahsetti.

Başkan Ataç, kurula ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.