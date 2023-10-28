Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü, Afyonkarahisar’da düzenlenen 100. Yıl Zafer Kupası Çeyrek Final maçında Kayseri Görme Engelliler Spor Kulübünü mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Afyonkarahisar’da 23-29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 100. Yıl Zafer Kupası heyecanı devam ediyor. Eskişehir Görme Engelliler Spor Kulübü B2-B3 Futsal Takımı 100. Yıl Zafer Kupası’nda grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmişti. Eskişehir ekibi, Cumhuriyetin 100. yılı için gerçekleştirilen 100. Yıl Zafer Kupası’nda Çeyrek Final müsabakasında Kayseri ekibiyle karşı karşıya geldi. Mücadelede üstün bir oyun sergileyen Eskişehir temsilcisi rakibini 4-1 mağlup etti. Eskişehir Görme Engelliler Futbol Takımı bu sonuçla turnuvada adını yarı finale yazdırdı.