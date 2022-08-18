Eskişehir birinci Amatör Lig temsilcisi Gökmeydan Spor; 2022-2023 Futbol Sezon açılışını amatör camiada görkemli bir etkinlikle yaptı.

Eskişehir birinci Amatör Lig temsilcisi Gökmeydan Spor; 2022-2023 Futbol Sezon açılışını amatör camiada görkemli bir etkinlikle yaptı.

Açılışta yeni sezonda forma giyecek sporcular tek tek anons edilerek tanıtıldı. Açılış konuşmasını Futbol Şube Başkanı Ufuk Çelik yaptı. Etkinlikte kardeş kulüp Sultandere Spor Başkanı Veli Turhan, "Sözde değil, özde kardeşimiz Gökmeydan Spor’ a başarılar dileriz. Sakatlığın olmadığı centilmence gecen bir sezon diliyoruz" dedi. Seyitgazi Spor Kulübü başkanı Ahmet Curuş da, ‘’Cumhuriyetin 100. yılında Gökmeydan Spor’a şampiyonluk yakışır. Çalışmalarınızı bu düşünce ile yaparak başarılı olmasını diliyorum" dedi.

Gökmeydan Spor Kulübü Başkanı Hilmi Yıldırım, ‘’Gecen yıl formamızı giyip Kulübü’müze katkı sağlayan, bu sezon takımdan ayrılan eski yönetici ve sporcularına teşekkür ederim. 2022 2023 futbol sezonunun Gökmeydan Spor’a, Eskişehir amatör sporuna ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum. Futbol şansı bizden yana olsun" dedi.

Futbolcular adına şampiyonluk sözü veren takım kaptanı Metin Çatalkaya da, ‘’Liğe katılacak bütün takımlara başarılar’’ diledi.

Kesilen kurban ve yapılan dualarla tüm takımlar için sakatlıksız, kazasız, bir lig temennisinde bulunuldu. Şampiyonluk parolasıyla açılan sezonun ilk idman vurusu; Gökmeydan Spor yönetici si Aleyna Yalçın tarafından yapıldı ve ilk idman başlamış oldu. Şampiyonluk hedefleyen yeşil beyazlı ekip Teknik Direktör Murat Öz, yardımcı antrenörler Kadir Sabahçı ve Doğukan Bel yönetimin de ilk çalışmasını gerçekleştirdiler. Açılış programı yapılan ikramlarla sona erdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) stadında yapılan açılış etkinliğine; Gökmeydan Spor Kulüp Başkanı Hilmi Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri, Sultandere Spor Kulüp Başkanı Veli Turhan, yönetim kurulu üyeleri, Seyitgazi Spor Kulüp Başkanı Ahmet Curuş, İnönü Spor eski Kulüp Başkanı Semih Ünsal ve davetliler katıldı.