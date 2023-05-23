Türkiye İstatistik Kurumu (TUIK) 2022 yılı aile istatistiklerine göre geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu ilin yüzde 8,6 ile Eskişehir olduğunu açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye’de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2022 yılında 3,17 kişiye düştüğü görüldü. TUIK verilerine göre, Türkiye’de 2022 yılında ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il, 4,91 kişi ile Şırnak olurken Eskişehir’de hanehalkı büyüklüğü 2,73 kişinin altında kaldı. Şırnak ilini 4,81 kişi ile Şanlıurfa ve 4,67 kişi ile Batman izledi. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en düşük olduğu illerin ise 2,54 kişi ile Tunceli ve Çanakkale olduğu açıklandı. TUIK tarafından yayınlanan verilere göre, geniş aileden oluşan hanehalklarının oranının en düşük olduğu il, yüzde 8,6 ile Eskişehir oldu. Bu oranın en yüksek olduğu ilin ise yüzde 20,5 ile Hakkari olduğu açıklandı. Hakkari ilini yüzde 18,7 ile Batman, yüzde 17,3 ile Bartın ve Şırnak izledi.

Tek kişilik hanehalklarının oranı arttı

ADNKS sonuçlarına göre, 2014 yılında yüzde 13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hanehalklarının oranının 2022 yılında yüzde 19,4’e yükseldiği görüldü. İllere göre hanehalkı tipleri incelendiğinde, 2022 yılında tek kişilik hanehalklarının oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 30,4 ile Gümüşhane olduğu görüldü. Gümüşhane ilini yüzde 29,9 ile Tunceli ve yüzde 29 ile Giresun izledi. Bu oran Eskişehir’de ise yüzde 26,4 oldu.