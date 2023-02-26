Eskişehir Futbol Altyapı Derneği, uzun yıllardır Eskişehirspor’a sayısız futbolcu kazandıran akademi sahasına belediyenin el koymak istediğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Eskişehir Futbol Altyapı Derneği, uzun yıllardır Eskişehirspor’a sayısız futbolcu kazandıran akademi sahasına belediyenin el koymak istediğini iddia ederek, tepki gösterdi.

Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunan Eskişehir Futbol Altyapı Derneği’ne ait futbol akademisi sahası, 1999 yılında Kanlıkavak mevkiinde faaliyete geçti. Kurulduğu günden itibaren Eskişehirspor’a ve futbol camiasına yüzlerce genç futbolcu kazandıran akademinin Odunpazarı Belediyesi ile tesislerin bulunduğu arsayla alakalı sorun yaşaması üzerine dernek tarafından açıklama yapıldı.

"450 çocuğumuzu sokağa terk etmeyin"

Dönemin Belediye Başkanı Ayhan Boyer’in derneğe tahsis ettiği yer için Odunpazarı Belediyesi tarafından tahliye kararı çıkarıldığı iddiası üzerine yapılan açıklamada konuşan Eskişehir Futbol Altyapı Derneği yöneticilerinden İsmail Bal, “Dönemin belediye başkanı ve valisinin iyi niyetleriyle göstermiş oldukları izinler dahilinde burası tahsis edilmiş ve efsane ağabeylerimizin önderliğinde imece usulü ile tüm şehrin yardımlarıyla tesis kurulmuştur. O günden günümüze kadar yaklaşık 20 bin çocuğa futbol eğitimi verilmiştir. Bu çocuklardan 500 kadarı profesyonel futbolcu olmuş, bunlardan da 100 kadarı A Milli ve Genç Milli takımlara kazandırılmıştır. Eskişehirspor ve amatör futbola hizmet veren derneğimiz son dönemlerde maalesef Odunpazarı Belediyesi’yle bazı sorunlar yaşamaktadır. Tesislerimizin bulunduğu alanın bahçe kısmının küçük bir bölümü belediyeye ait olmasından kaynaklı, tüm alanı boşaltma talebinde bulunulmuş ve bin bir emekle milyonluk değere mal olmuş tesisi terk etmemiz istenilmektedir. Bizler bu tesisin yok olmaması ve şehrimize mal olmuş spor kulübünün yaşaması için Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a konunun çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz. 450 çocuğumuzu sokağa terk etmeyin. Biz dernek yönetimi olarak çocuklarımızın spor yapma hakları ve konunun çözülmesi için yasal yola başvuracağımızın bilinmesini isteriz” ifadelerini kullandı.