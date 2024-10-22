Eskişehir Fatih Fen Lisesi başarıdan başarıya koşuyor. Online olarak yapılan ‘Uluslararası Buluş Yarışması’na Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri; Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığını yaptığı projelerle katıldılar.

Fatih Fen Lisesi öğrencileri: *Fizik Alanında (Bilişim ve Robotik Bilimi) ‘Dünya Birincilik’ ödülü ‘Altın Madalya’ (Erim Eroğlu / Emre Aydoğan). *Kimya Alanında (Çevre Bilimi) ‘Dünya Üçüncülük’ ödülü ‘Bronz Madalya’ (Kıvanç Yılmaz). *Edebiyat Alanında (Sosyal Bilimler) ‘Dünya Üçüncülük’ ödülü ‘Bronz Madalya’ (Eymen Öztürk - Melike Ilgın Güvercin) kazanarak büyük bir başarı elde ettiler.

Online olarak yapılan ‘Uluslararası Buluş Yarışmasına’; pek çok ülkeden katılan katılımcıların yüzlerce proje başvurusundan seçilen projeler, finalde yarıştılar. Projeler, İngilizce olarak hazırlandı. Projelerin sunumları da üniversitelerdeki alanlarında uzman öğretim üyelerinden oluşturulan ilgili jürilere İngilizce olarak yapıldı ve yine aynı jürilerce değerlendirildi. ‘Uluslararası Buluş Yarışması’na; Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri ve projelere danışmanlık yapan Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu ‘Dünya Birincisi’ olarak Eskişehir’i ve ülkemizi büyük bir başarıyla temsil ederek gururlandırdılar.