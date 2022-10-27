Eskişehir Fatih Fen Lisesi, “Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması’nda ‘Fizik’ alanındaki projeleriyle finale kaldı.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi, “Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması’nda ‘Fizik’ alanındaki projeleriyle finale kaldı.

‘Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması’na Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu’nun danışmanlığını yaptığı ‘Fizik’ alanındaki projeyle, 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan yarışmaya katıldı. Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan’ın projesi jüriler tarafından değerlendirilerek final aşamasına kaldı. ‘Uluslararası Bilim ve Sanat Yarışması; fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerini içermektedir. Ön değerlendirme sonucu finale kalan projeler; 01-04 Kasım 2022 tarihleri arasında yarışma heyecanını yaşayacaktır. Çevrim içi yapılacak yarışmada; proje sunumu, çevrim içi jüri görüşmeleri ile yapılacaktır. Çeşitli kültürel etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek. Yarışmada; bu sene ulusal ekiplerde, İngilizce sunum yaparak, uluslararası katılımcılar ile birlikte değerlendirilecektir.

Alanında uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda; dereceye giren takımlara madalya ve uluslararası başarı sertifikası verilecektir. Ayrıca farklı ülkelerden 55 farklı organizasyonda; bilim ve sanat alanında, Türkiye’yi temsil edecek takımlar seçilecektir. BUCA IMSEF 2022 organizasyonu; 11 Kasım 2022 tarihinde kapanış ve ödül töreni ile sona erecektir.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu ve öğrencisi 11. sınıf öğrencisi Umut Şahan; ‘Uluslararası Bilim Projesi’ yarışmasının ‘Fizik’ alanında final aşamasına kalarak, gösterdikleri başarılarıyla Eskişehir’in gurur kaynağı oldular ve mutluluk duydular.