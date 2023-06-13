Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) Yarışması’nda Eskişehir’i başarıyla temsil etti.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri ve danışman öğretmeni ‘Akıllı ve Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları’ alanında bilimsel bir proje önerisiyle katılarak Eskişehir’i başarıyla temsil etti. Yarışmanın danışmanlığını Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu yaptı. Eskişehir Fatih Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden Umut Şahan, Alperen Karagöz, Ali Kayra Kocatürk’ten oluşan takımla; ‘Akıllı ve Sürdürülebilir Şehir Uygulamaları’ alanında bilimsel bir proje önerisiyle katılarak Eskişehir’i başarıyla temsil ettiler.