Türkiye genelinde düzenlenen ve çevrim içi yapılan ‘Münazara Turnuvası’na katılan Eskişehir Fatih Fen Lisesi ekibi başarılı maçlar çıkardı. 11. sınıf öğrencileri Alperen Karagöz ve Yiğit Erdinç Çınar’dan oluşan Eskişehir Fatih Fen Lisesi ‘münazara takımı’ büyük bir başarıya imza atarak birinci oldular.

Ankara Bilim Üniversitesi’nin Türkiye genelinde düzenlediği ve çevrim içi yapılan ‘Münazara Turnuvası’na katılan Eskişehir Fatih Fen Lisesi münazara takımı başarılı maçlar çıkardı ve Eskişehir’i temsil ettiler. Eskişehir Fatih Fen Lisesi münazara takımının danışmanlığını Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu yaptı.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi münazara takımında yer alan 11. sınıf öğrencileri Alperen Karagöz ile Yiğit Erdinç Çınar ve Eskişehir Fatih Fen Lisesi münazara takımlarının danışmanlığını yapan Eskişehir Fatih Fen Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Başöğretmeni Cengiz Arsu, ‘’Bu başarılarımızla hem okulumuzu hem de Eskişehir’i gururlandırdığımız için çok mutlu olduk’’ dediler.