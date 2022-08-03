Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ tematik alanında yer alan projeleriyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri ‘İklim Değişikliği’ Araştırma Projeleri Yarışması finaline katıldı.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ tematik alanında yer alan projeleriyle TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri ‘İklim Değişikliği’ Araştırma Projeleri Yarışması finaline katıldı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen lise öğrencileri ‘İklim Değişikliği’ Araştırma Projeleri Yarışmasına; yaklaşık bin 700 proje başvurusu, öğretim üyelerinden oluşan jüriler değerlendirdi. Projenin danışmanlığını Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Cengiz Arsu’nun yaptığı ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ tematik alanında yer alan projenin, Türkiye Finaline davet edilmesine karar verildi.

Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencileri Ali Kayra Kocatürk ile Mehmet Nadir Berberoğlu’na; Eskişehir Fatih Fen Lisesi Uzman Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cengiz Arsu, proje çalışmasında danışmanlık yaptı. ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ tematik alanında yer alan projeleriyle; TÜBİTAK tarafından düzenlenen lise öğrencileri ‘İklim Değişikliği’ Araştırma Projeleri Yarışması finaline katılarak, proje sunumlarını başarıyla gerçekleştirdiler.

Öğretmen ve öğrenciler; ‘Biyoçeşitlilik ve Ekosistemler’ tematik alanında yer alan projeleriyle, TÜBİTAK tarafından düzenlenen lise öğrencileri ‘İklim Değişikliği’ Araştırma Projeleri Yarışması finaline katılarak, Eskişehir’i başarıyla temsil etmekten mutluluk ve gurur duyduklarını belirttiler.