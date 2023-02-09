Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından deprem bölgesine 4 tır su, temel gıda ve hijyen malzemesi gönderildi.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından deprem bölgesine 4 tır su, temel gıda ve hijyen malzemesi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve toplam 10 ilde etkisini göstererek büyük yıkıma neden olan depremde mağdur olan vatandaşlar için ülkenin her yerinden yardım tırları yola çıktı. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de hazırladıkları ihtiyaç malzemelerini tırlara yükledi. Ekiplerce hazırlanan 4 tır, depremin etkili olduğu Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya illerine hareket etti. Hatay’da görevlendirilen personel ve 2 otobüs ile tırlarla gönderilen su, temel gıda ve hijyen malzemeleri, ihtiyaç halinde başka illere de sevk edilecek.