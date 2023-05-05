Uluslararası Çevre Eğitim Programı, Eko-Okullar Projesini uygulayan okulların yıllık ortak faaliyet programında yer alan fidan dikim etkinliği, Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirildi.

Şenlik havasında geçen fidan dikimine katılan Kütipoğlu, Özel Anaçağ Anaokulları, Pilot Binbaşı Ali Tekin, Gazi, İbrahim Karaoğlanoğlu, Milli İrade, 75. Yıl Özel İdare Şehit Mehmet Arıyeşil, Kurtuluş İlkokullarından yüzlerce öğrenci-öğretmen-veli Sarıcakaya yolu Muttalıp ağaçlandırma sahasında iki bin civarında fidanı toprakla buluşturdu.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Eko-Okullar İl Koordinatörü Nadir Erdem “Yaklaşık 21 yıldır Eko-Okullar olarak Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliği ile ilimizin çok sayıda ağaçlandırma sahasında fidan dikim etkinliklerini gerçekleştiriyoruz. Amacımız öğrencilerimizin toprağa dokunmaları, ağaç ve orman sevgisini kazanmaları, ormanlarımızın Küresel Isınma ve İklim Değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltıcı önemini anlamaları, birçok canlıya yaşam alanı olduğunu öğrenmelerini sağlamak. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğünün uzun yıllardır ilimizin çevresindeki çok başarılı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bizlere ağaçlandırma sahalarında fidan dikim etkinliklerine verdikleri desteklerden dolayı Orman Bölge Müdürlüğü idareci ve çalışanlarına Eskişehir Eko-Okulları adına yürekten teşekkür ediyorum” dedi.