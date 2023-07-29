Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro ekibi, katıldığı ’Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’nde izleyenleri coşturdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Toprak Sahne Tiyatro Festivali tarafından organize edilen ve bu yıl 10. su düzenlenen festivalde; Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’ ‘Dönemeç’ oyununu açık havada tiyatro severlerle buluşturdu. Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’nun sevilen oyunu “Dönemeç’ adlı oyun, Urla halkından tam not aldı. İzleyenlerin nefeslerini tutarak izlediği oyun, festivalin açılış oyunu olarak oynatıldı. Ünlü Sanatçı Cem Davran’ın da hayran kaldığı oyun, seyircide büyük bir yankı ve beğeni uyandırdı.

Urla Meydanı’nda oynanan tiyatro oyunun sonunda: Grup Koordinatörü Av. Hüseyin Akçar, ‘’Festival komitesine hediye takdim etti ve ‘’Festival komitesine teşekkür ederim’’ dedi.

Eskişehir ‘Sui Generis Tiyatro’, daha sahneden inmeden, önümüzdeki yıl yapılacak olan 11. Uluslararası Urla Toprak Sahne Tiyatro Festivali’ne davet edildi.