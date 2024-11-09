Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, 10 Kasım Ata’ya Saygı Uludağ Tırmanışını gerçekleştirdi.

Eskişehir Doğa Aktiviteleri Grubu, 10 Kasım Ata’ya Saygı Uludağ Tırmanışını Milli Sporcular Eda ve Gökay Konuk kardeşlerin liderliğinde başarıyla gerçekleştirdi. Grubun 10 kişilik katılımcısı, soğuk, rüzgârlı ve yoğun sisli hava şartlarında -10 dereceleri bulan sıcaklıklarla mücadele ederek zirveye ulaştı. Zirvede zirve defterini doldurarak tırmanışını tamamlayan ekip, toplamda 26 kilometrelik zorlu yürüyüşü gerçekleştirmenin ve bu anlamlı günün anısına etkinliği başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı.