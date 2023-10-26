Eskişehir Dadaşlar Yönetimi, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u ziyaret etti.
Eskişehir Dadaşlar Derneği Başkanı Cemal Çavdar, Yönetim Kurulu üyeleri ve İnönü Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği Başkanı Mahmut Karadeniz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu. İnönü Belediye Başkanlığı makamında gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Bozkurt, Eskişehir Dadaşlar Derneği Başkanı Cemal Çavdar, Yönetim Kurulu Üyeleri ve İnönü Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği Başkanı Mahmut Karadeniz’e teşekkürlerini iletti.
Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.