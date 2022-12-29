Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşler Başkanlığı arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde Eskişehir İl Müftülüğü’nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşler Başkanlığı arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde Eskişehir İl Müftülüğü’nde istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında 2019 yılında düzenlenen iş birliği protokolü çerçevesinde, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile İl Müftüsü Bekir Gerek’in başkanlığında istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Ceza İnfaz Kurumlarının müdürleri ile müftülük yetkilileri katıldı. Toplantıda ceza infaz kurumlarında Eskişehir İl Müftülüğünce verilen dini, manevi hizmetlerin değerlendirilmesi ve arttırılması ile Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğünce “Bağımlılara Arınma Terapisi” uygulanmasına yönelik planlamalar yapıldı.