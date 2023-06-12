Eskişehir Çocuk Hakları İl Komitesi ‘Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’ çerçevesinde basın açıklaması yaptı.

Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak bilinen 12 Haziran tarihi, her yıl olduğu gibi bu yıl da vatandaşlara hatırlatıldı. Eskişehir halkının da dikkatini çekmek isteyen Eskişehir Çocuk Hakları İl Komitesi, Hamamyolu Caddesi’nde yaptığı basın açıklamasıyla vatandaşlara seslendi. Türkiye’de yaklaşık 2 milyon çocuk işçi çalıştırıldığı belirtilen basın açıklamasında çocuk işçiliğin ne olduğu hakkında bilgiler verilen açıklamada, “Devletin çalıştırılan çocuklara ilişkin olarak ivedi şekilde etkili politikalar geliştirmesi gerektiğini hatırlatmakta ve tüm yetkilileri bu hususta harekete geçmeye çağırmaktayız” ifadelerine yer verildi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Bahadır Sarı’nın da konuşma yaptığı basın açıklamalarının ardından tüm çocuklara pamuk şekeri dağıtıldı.