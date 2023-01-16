Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik Sebze Yetiştiriciliği konusunda kurs düzenlendi.

Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yönelik Sebze Yetiştiriciliği konusunda kurs düzenlendi.

Söz konusu eğitim, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen ve 30 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek kurs, Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli teknik personel Dr. Gül Kılıç tarafından veriliyor. Eğitime katılan 20 çiftçiye, 124 saat ve 9 modülden oluşan programda fide yetiştiriciliği, toprak hazırlığı, bitki besin elementleri, gübreleme ve doğru sulama yöntemleri anlatılıyor. Söz konusu eğitimde ayrıca bitki koruma ürünlerinin doğru kullanımı, sebze hastalık ve zararlıları hakkında detaylı bilgi veriliyor. Yapılan açıklamada, "Üretilen ürünlerden daha fazla verim alınması, kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliğin sağlanması amacıyla düzenlenen Sebze Yetiştiriciliği kursu sonunda 9 modülden başarılı olan çiftçilere Tepebaşı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sertifika verilecektir. Eskişehir İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince program dahilinde veya çiftçilerin talebi doğrultusunda program dışı olmak üzere tarım ve hayvancılık alanlarında konu bazlı eğitimler verilmekte olup; faydalanmak isteyen çiftçilerimiz ve ilgilenen vatandaşlarımız ilgili eğitim toplantılara ve kurslara başvuru yapabilirler." denildi.