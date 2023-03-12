"Deprem Bölgesine Yardım Kampanyası" çerçevesinde Eskişehir çiftçisi ve tarım kuruluşları, afet bölgesindeki 3 ile 447,42 ton yem yardımı sağladı.

Eskişehir Valiliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı talimatı, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonu ve AFAD koordinatörlüğünde; Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile idarecilerinin gönüllü olarak görev yaptığı "Deprem Bölgesine Yardım Kampanyası" çerçevesinde afet bölgesine yem yardımı yapıldı. Eskişehir çiftçisi ile tarım alanında faaliyet gösteren kişi ve kurumların katkısıyla Malatya, Gaziantep ve Hatay’a 447,42 ton fenni yem ve kaba yem yardımı sağlandı.

Kampanya çerçevesindeki yem yardımı öncesinde; kurum personeli, Eskişehirli yardımsever esnaf ve vatandaşların katkısıyla temin edilerek bölgeye acil olarak gönderilen giyim malzemesi, gıda malzemesi, içme suyu, temizlik malzemelerinden oluşan öncelikli ürün grupları ile beraber AFAD aracılığıyla bölgeye 32 yardım tırı ve kamyonu ulaştırıldı. Bunun yanı sıra bölgeye, acil olarak ihtiyaç duyulan 35 bin 350 litre motorin desteği sağlandı. Bölgeye ulaşan yaklaşık 4 milyon 250 TL değerindeki yardım ürün grupları, depremin başından beri bölgede görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevli personelce karşılandı, ihtiyaç sahibi vatandaş ve çiftçilere teslim edildi.

"Eskişehirli çiftçimiz depremzede kardeşini unutmadı"

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ayrıca şube ve ilçe müdürlüklerinde görevli 43 personelden oluşan 14 gönüllü ekip, tahsis edilen 14 taşıt ile bölgeye lojistik destek vermeye devam ediyor. Konu hakkında açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, "Eskişehirli çiftçimiz depremzede kardeşini unutmadı. Bu kampanya çerçevesinde Eskişehirli emektar çiftçilerimiz, yem bayilerimiz, ziraat odalarımız, damızlık yetiştiricileri birliklerimiz ve hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla deprem bölgesinde bulunan üreten, emek veren, alın teri döken eli öpülesi çiftçilerimize toplamda 447,42 ton kesif ve kaba yem desteği sağlanmıştır.

Bununla beraber kurum personelimiz, Eskişehirli yardımsever esnaf ve vatandaşlarımızın katkısıyla öncelikli ihtiyaç malzemeleri olan ekmek, su, gıda, giyim, temizlik ve hijyen malzemeleri acil olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz organizasyonunda temin edilerek depremzede vatandaşlarımıza AFAD koordinatörlüğünde ulaştırılmıştır. Umarım Bakanlığımız ve Valiliğimiz talimatıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz organizasyonunda Eskişehir ilimizden, yaşadığımız deprem felaketinden etkilenen illerimizden olan Malatya, Gaziantep ve Hatay illerimizde hayvancılıkla iştigal eden çiftçilerimize sağlanan yem katkısı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sağlanan öncelikli ürün yardımlarımız; bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaralarına bir nebze de olsa merhem olur ve faaliyetlerini sürdürmelerine katkı sağlar.

Ben bu anlamda, büyük bir dayanışma örneği göstererek bu anlamlı kampanyaya destek sağlayan yardımsever çiftçilerimize, firmalarımıza, ziraat odalarına, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayırsever Eskişehirlilere ve bu organizasyonu başından sonuna sağlıklı bir şekilde yürüterek sonuçlandıran ve direkt katkı sağlayan il/ilçe personelimize ve yöneticilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim çiftçisinin, üreticisinin, milletinin her zaman yanında olan devletimize zeval vermesin" dedi.