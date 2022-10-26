CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu’nda yapılan faaliyetleri aktaran Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Ağatekin, “İnsanların cama olan farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu’nda yapılan faaliyetleri aktaran Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Ağatekin, “İnsanların cama olan farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü koordinatörlüğünde düzenlenen CAMGERAN 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu’na yoğun ilgi gösterildi. Cam Bölümü Başkanı Prof. Mustafa Ağatekin, gerçekleştirilen bilgi şöleni ile alakalı konuşarak ayrıca Birleşmiş Milletler ’in ilan ettiği Cam Yılı’na da dikkat çekti. Geçen yıl International Year Of Glass’ın resmi web adresine bu sempozyumu gerçekleştirebilmek için bir başvuru yaptıklarını ve sonrasında ise kabul edildiklerini aktaran Ağatekin, “Amacımız cam sanatını, tarihini ve teknolojisini insanlara anlatıp bilgilendirmektir” şeklinde konuştu.

Eskişehir cam ile ilgili Türkiye’de dinamiklerin geliştiği bir kent

Cam Yılı’nı bilimsel bir biçimde destekleyerek güzel bir organizasyona imza attıklarını dile getiren Prof. Ağatekin, konu ile alakalı olarak sözlerine şu şekilde devam etti:

“Eskişehir 2000’li yıllardan itibaren cam ile ilgili Türkiye’de dinamiklerin geliştiği bir kenttir. Cam Sanatları Müzesi, Cam Sanatları Merkezi ve Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olan Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü ile şehrimiz bu çerçevede bir adım öne çıkıyor. Özellikle bölümümüzdeki akademik çalışmalarımız ile Avrupa standartlarında bir donanıma sahibiz. 2022 Uluslararası Cam Sempozyumu için geçen yıldan beri hazırlıklarımızı sürdürüyorduk ve gerekli faaliyetlerimizi de önceden planlamıştık. Etkinliğimize 18 konuk geldi ve içlerinden 7’sini çalıştay sanatçısı olarak belirledik. Bir kısmı yurtdışından konuk olarak gelen sanatçılarımız aynı zamanda kendi ülkelerinde de cam disiplininde söz sahipleridir.”

“Cam sanatına özgün teknikleri insanlar ile paylaşacağız”

“Sabah 10’da sunumlar başlıyor ve akşam 18.30’a kadar bölüm atölyelerimizde çalıştaylarımızı sürdürüyoruz” diyen Ağatekin, “Perşembe günü üretilen eserlerin sergisini yapacağız ve fakültenin salonlarında bu işleri teşhir edeceğiz. Cam ile ilgili bilimsel gelişmeleri ve bu konunun sanatına özgün teknikleri insanlar ile paylaşacağız. Dolayısı ile camın sanatını, tarihini ve teknolojisini konuştuğumuz bu etkinlikte, insanların cama karşı olan farkındalığını artırmayı hedefliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.