Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı su kıtlığına karşı refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulamasına devam ediyor. Son olarak Tepebaşı bölgesinde 1527. Bulvarda gerçekleştirilen çalışmalar önemli ölçüde su tasarrufu sağlayacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, küresel ısınma ve iklim değişikliği sonucu oluşan su kıtlığı sorununa karşı Eskişehir’deki refüj ve kavşaklarda kuru peyzaj uygulamasına geçmişti.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından sürdürülebilir kentsel tasarım yaklaşımını benimseyen, etkin su kullanımını sağlayan kuru peyzaj çalışması, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan bulvar ve caddelerdeki refüj ile kavşaklarda uygulanıyor.

Ekipler son olarak Tepebaşı bölgeisnde 1527. Bulvarda kuru peyzaj uygulamasıyla refüj ve kavşaklarda tasarruf ve estetiği buluşturdu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Uygulanmaya başlanan peyzaj düzenlemeleri şehrimizin muhtelif refüj ve kavşaklarında devam etmektedir. Damlama sulama yöntemi ile sulanan az miktarda bitkisel materyalin cüruf, dolomit taşı vb. dekoratif malzemelerle birlikte kullanıldığı motifler içeren kuru peyzaj tasarımları sayesinde doğal kaynakların etkin kullanımı sağlanmakta, aynı zamanda kente estetik bir görüntü kazandırılmaktadır.” dediler.