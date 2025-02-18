Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı ile Dorlion Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde belediye personeline yönelik ’Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi’ düzenlendi.

Eğitim, Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Katılımcıların afet öncesi hazırlık süreçleri, afet anında uygulanması gereken doğru davranış modelleri ve sonrasında yapılacak kritik adımlar konusunda bilinçlendirilmesinin hedeflendiği eğitimi veren Ercan Temel, özellikle deprem, sel ve yangın gibi muhtemel afet durumlarında ilk 72 saatin hayati önem taşıdığını vurguladı. Eğitmen Temel, bireysel ve kurumsal hazırlık planlarının nasıl oluşturulacağına dair pratik bilgiler paylaştı. Afet çantalarının hazırlanması, acil iletişim protokolleri ve tahliye prosedürleri gibi konular ile ilgili tartışmalar yapılarak interaktif bir eğitim gerçekleştirilirken, katılımcılara uygulamalı örnekler gösterildi.

"Vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde eğitimleri genişletmeyi planlıyoruz"

Eğitimle ilgili açıklamada bulunan Dorlion Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Hakan Döner, "Yerel yönetimlerle sürdürdüğümüz bu iş birlikleri, afetlere hazırlık kültürünün toplum genelinde yaygınlaşması açısından büyük önem taşıyor. Önümüzdeki dönemde eğitimlerimizi vatandaşlarımızı da kapsayacak şekilde genişletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.