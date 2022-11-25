Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay’ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği ’ihaleye fesat karıştırma’ davasında 5’inci celse görüldü. Mahkeme, Maliye Hazinesi avukatlarının sanıkların soru sorulmak üzere duruşmaya getirilmesi talebini reddetti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile 23 belediye bürokratının beraat ettiği ve Yargıtay’ın kararı bozarak dosyayı tekrar alt mahkemeye gönderdiği ’ihaleye fesat karıştırma’ davasında 5’inci celse görüldü. Mahkeme, Maliye Hazinesi avukatlarının sanıkların soru sorulmak üzere duruşmaya getirilmesi talebini reddetti.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 28 Ocak 2013’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapılan bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve neticesinde kamu zararına neden olunduğu şikâyeti üzerine soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde 23 kişi gözaltına alınmıştı. Konuyla ilgili açılan dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştü. Davada Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve 23 belediye bürokratı hakkında ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘edimin ifasına fesat karıştırma’ ve ‘kamu görevlisinin resmî evrakta sahteciliği’ suçlarından 2016 yılında beraat kararı verilmişti. Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Büyükerşen ve belediye bürokratlarının söz konusu suçlardan verilen beraat kararının bozulmasına ve yeniden yargılanmalarına karar verdi. Dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı. 17 Haziran’da görülen celsede mahkeme, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasına karar vererek dosya kapsamında keşif ve yeni bilirkişi raporu hazırlanmasına hükmetmişti.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına Maliye Hazinesi avukatları ile sanıkların avukatları katıldı. Duruşmaya sanıklardan katılan olmadı.

Duruşmada beyanda bulunan Maliye Hazinesi avukatları, dosya hakkında keşif talebinde bulunarak hazırladıkları soruların sorulması için sanıkların bir sonraki celsede hazır edilmesini istedi. Sanıkların avukatları ise Maliye Hazinesi vekilleri tarafından soru sorulması talebinin reddini, keşif ve bilirkişi raporlarının alınmasının ardından soru talebinin değerlendirilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Maliye Hazinesi vekillerinin sanıklara sorulmasını istedikleri sorulara karşı sanık avukatlarınca itiraz edilmiş olması, yargılamanın bozma sonrası aşamasında bulunması, uyulan bozma ilamı doğrultusunda eksikliklerin tamamlanmasının gerekmesi nedeniyle; sanık avukatlarının itiraz taleplerini yerinde bularak, sanıklara soru sorulması talebi ve bu nedenle duruşmaya getirilmeleri talebinin reddine karar verdi. Duruşma, keşif yapılmak ve rapor aldırılmak üzere 2023 Mart ayına ertelendi.

“Bu dosyanın şikâyetçisi, ihbarcısı olarak yargılamayı takip etmeye devam edeceğiz”

Duruşmayı izleyen ve duruşma sonrasında açıklamada bulunan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, “Keşif ocak ayında. Yine mart ayında bir duruşma olacak. Biz arkadaşlarımızla birlikte bu dosyanın şikayetçisi, ihbarcısı olarak dosyaları takip etmeye yargılamayı takip etmeye devam edeceğiz. Her celse duruşmalara geliyoruz. Bundan sonraki celsede kamu adına bu dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Biz sayın mahkemenin dosya içeriği karşında doğru, yerinde karar vereceğine inanıyoruz. Sonraki duruşmalarda da bulunmaya devam edeceğiz” dedi.